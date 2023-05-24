Спасал семипалатинцев и растил чемпионов. Чем прославился Владимир Евстигнеев — ректор политеха в 80-х, 90-х и нулевых

На приглашение Евстигнеев говорил, что он ученый в области ядерной физики, а в “политехе” такого направления нет. На это ему ответили:

В 1987 году Владимир Евстигнеев по личному приглашению первого секретаря Алтайского крайкома партии участвовал в конкурсе на должность ректора Алтайского политехнического института.

«Вот и хорошо, что нет, вы как ученый-ядерщик и будете здесь создавать атомный трактор, на нашем Рубцовском тракторном заводе. Опыт работы у вас большой, край наш благодатный с прекрасным климатом семье вашей понравится».