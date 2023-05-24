Спасал семипалатинцев и растил чемпионов. Чем прославился Владимир Евстигнеев — ректор политеха в 80-х, 90-х и нулевых

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В 1987 году Владимир Евстигнеев по личному приглашению первого секретаря Алтайского крайкома партии участвовал в конкурсе на должность ректора Алтайского политехнического института.
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На приглашение Евстигнеев говорил, что он ученый в области ядерной физики, а в “политехе” такого направления нет. На это ему ответили:
«Вот и хорошо, что нет, вы как ученый-ядерщик и будете здесь создавать атомный трактор, на нашем Рубцовском тракторном заводе. Опыт работы у вас большой, край наш благодатный с прекрасным климатом семье вашей понравится».
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Владимир Евстигнеев сформировал и развил новое научное направление в области взаимодействия мощных потоков энергии с веществом. Физику коллективного переноса заряженных частиц в конденсированных средах продолжают изучать в научных центрах России и за рубежом.
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Евстигнеев еще на три последующих срока избирался ректором. Кстати, на четвертый срок его избрали с подачи Министерства образования «за особые заслуги в организации и развитии высшего технического образования в нашей стране».
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В политехе Евстигнеев основал кафедру экспериментальной физики, проблемную научно-исследовательскую лабораторию «Термосинтез» и «Алтайский научно-производственный центр порошковых технологий».
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Ученый участвовал в создании «Алтайского технополиса» и краевого инновационно-технологического центра в вузе. Там проводили научные исследования.
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Владимир Евстигнеев также стоял у истоков изучения влияний ядерных взрывов Семипалатинского полигона на жителей Алтайского края. Под его руководством велись все исследования заражения почвы на Алтае после ядерных испытаний. Благодаря Евстигнееву появилась программа помощи пострадавшим от радиации.
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При Евстигнееве политех победил в конкурсе проектов Всемирного банка реконструкции и развития и получил финансирование, выиграл международные проекты программ TEMPUS, TASIS и не только.
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В 2006 году команда студентов-программистов под руководством Евстигнеева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по программированию в США.
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Владимир Евстигнеев был почетным профессором вузов Китая, Франции, Германии, США, Южной Кореи, Казахстана, Азербайджана и других стран.
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Евстигнеев был создателем и главным редактором научного журнала «Ползуновский вестник».