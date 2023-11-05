СМИ рассказали, как выглядел VIP-вагон, в котором ехала Пугачева

Как сообщает SHOT, в столицу артистка возвращалась в в 12-местном вагоне класса люкс.
В ее двухместном купе была душевая, но это только название, ведь она представляет собой дырку в полу, полутороспальная кровать и личный туалет.
Одно место в таком вагоне стоит 30 тыс. рублей, пассажир может выкупить минимум одно такое купе.
Ранее артистка использовала для передвижения по стране отдельный вагоны с кухней, личным купе, душевой, купе для охраны и другими элементами дорожной роскоши, которые не встретишь в обычных вагонах.
На днях Примадонну заметили в России.