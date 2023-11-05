8 ноября
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Шоу-бизнес

СМИ рассказали, как выглядел VIP-вагон, в котором ехала Пугачева

Русскую Мадонну заметили в стандартном VIP-купе, Алла Борисовна добиралась из Пскова в Москву. Билет в такой вагон стоит около 30 тысяч рублей.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

Как сообщает SHOT, в столицу артистка возвращалась в в 12-местном вагоне класса люкс.

В ее двухместном купе была душевая, но это только название, ведь она представляет собой дырку в полу, полутороспальная кровать и личный туалет.

Одно место в таком вагоне стоит 30 тыс. рублей, пассажир может выкупить минимум одно такое купе.

Ранее артистка использовала для передвижения по стране отдельный вагоны с кухней, личным купе, душевой, купе для охраны и другими элементами дорожной роскоши, которые не встретишь в обычных вагонах.

На днях Примадонну заметили в России.

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