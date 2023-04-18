Шерстил архивы, изучал Сибирь и собирал резные наличники. Что мы знаем об архитекторе Сергее Баландине, который начинал свой профессиональный путь с Барнаула

- В 1955 году Сергей Баландин становится аспирантом кафедры архитектуры в Новосибирске и начинает готовить материалы по теме «Планировка и застройка Барнаула».
- Во время работы над диссертацией Баландин ездил в Барнаул и изучал архивные записи. Материала хватило для книги, а также для работы под названием «Климат Барнаула».
Галерея наличников, Музей истории архитектуры Сибири в Новосибирске.
nsuada.ru
Галерея наличников, Музей истории архитектуры Сибири в Новосибирске.
nsuada.ru
- Именно Барнаул стал отправной точкой в научном творческом пути архитектора. Он вошел в историю города как исследователь, более подробно раскрывший его исторические особенности. Всю оставшуюся жизнь Баландин изучал архитектуру Сибири.
- Многие ученики Баландина работали и продолжают работать в Алтайском крае. Барнаульцам знакомы здания, построенные и отреставрированные по их проектам: Петра Анисифорова, Светланы Волошиной, Михаила Шмидта, Александра Деринга, Владимира Ли Джи-дзуна, Анатолия Машонкина.
- Бывший студент Баландина — сейчас доктор архитектуры, профессор Сергей Поморов, возглавляет Институт архитектуры и дизайна АлтГУ.
Музей истории архитектуры Сибири в Новосибирске.
vk.com/muzbal
- В коллекции Музея архитектуры Сибири имени Баладина собрана обширная коллекция резных наличников.