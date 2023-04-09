10 апреля
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Расцветали библиотеки и драмкружки. Как в Алтайском крае в начале XX века «культурно просвещали» сельчан

В начале апреля 1917 года на основании решения общего собрания двух Алтайских кооперативных союзов — кредитного и потребительного — образовали культурно-просветительный отдел Алтайских кооперативов. Altapress.ru рассказывает, чем он занимался.

Инструкторская коллегия Алтайского союза кооперативов. Сидят: третий слева – Иван Зобачев, крайний справа – Матвей Цаплин, фото 1917 года.
Инструкторская коллегия Алтайского союза кооперативов. Сидят: третий слева – Иван Зобачев, крайний справа – Матвей Цаплин, фото 1917 года.
altlib.ru
  • Культурно-просветительный отдел Алтайских кооперативов создал небольшой коллектив инструкторов-лекторов. Они проводили в селах собраниях, где разъясняли суть февральского переворота, партий, Учредительного собрания. Они же отпечатали и распространили бесплатно среди крестьян около 1 млн листовок, такие как: «Кто такие эсеры», «Кто такие социал-демократы» и «Что такое земство».
Эскиз титульного листа, выполненный по рисунку Григория Гуркина, работа 1917 года.
Эскиз титульного листа, выполненный по рисунку Григория Гуркина, работа 1917 года.
altlib.ru
  • С подачи культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативов с сентября 1917 года в селах активно занимались внешкольным образованием, а в библиотеках появлялась не только политическая, но и отраслевая литература.
  • Осенью 1917 года появилась литературная серия «Библиотека „Сибирский рассвет“», в которой печатали произведения сибирских писателей и поэтов: сначала в толстых сборниках, которые редко доходили до деревень, потом — в виде брошюр.
Листовка &quot;Сибирского рассвета&quot; за 1919 год.
Листовка «Сибирского рассвета» за 1919 год.
vk.com/kraevedaltay
&quot;Алтайский кооператор&quot; - двухнедельный журнал Алтайского союза кооперативов, издание 1919 года.
«Алтайский кооператор» — двухнедельный журнал Алтайского союза кооперативов, издание 1919 года.
vk.com/kraevedaltay
Материалы по изучению кооперации в районе Алтайского Союза Кооперативов, издание 1919 года.
Материалы по изучению кооперации в районе Алтайского Союза Кооперативов, издание 1919 года.
vk.com/kraevedaltay
  • Кстати, обложку для бланков Алтайского центрального кредитного союза нарисовал карандашом алтайский художник Григорий Гуркин в 1917 году. К нему обратился один из инструкторов-культурников Порфирий Казанский, и Гуркин «за два часа до отъезда в Бийск на чем попало и чем попало» сделал два рисунка. Изображение с рассветом отправили Шишкову в Петроград, чтобы заказать клише для будущих обложек книг из серии «Библиотека «Сибирский рассвет».
  • В марте 1918 года культурно-просветительный отдел Алтайских кооперативов преобразовали в самостоятельную внепартийную организацию — культурно-просветительный союз Алтайского края. Благодаря ему в селах появлялись детские ясли, передвижные библиотеки, музыкальные и литературно-драматические кружки, музеи и выставки. Союз объединил местные культпросветобщества, которых к 1 марта 1919 года было более 200.
Григорий Гуркин, алтайский художник, дата фото не указана.
Григорий Гуркин, алтайский художник, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org
  • В январе 1919 года вышел первый номер первого в крае литературно-художественного и научного журнала «Сибирский рассвет». Большинство произведений были посвящены дореволюционному прошлому. Там публиковались очерки о выдающихся деятелях науки и культуры Сибири: Н. М. Ядринцеве, Н. С. Гуляеве, И. В. Федорове-Омулевском и не только, обозревались события в стране и за рубежом.

Редакция журнала «Сибирский рассвет» находилась в Барнауле на ул. Томской (сейчас ул. Короленко).

  • Просветительской деятельностью занимались Иван Зобачев, Порфирий Казанский, Иннокентий Серышев, большевики Матвей Цаплин, Владимир Устинович и другие.
Большевик Владимир Устинович, один инструкторов культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативов, дата фото не указана.
Большевик Владимир Устинович, один инструкторов культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативов, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org
Памятник Матвею Цаплину в Барнауле на пр. Ленина.
Памятник Матвею Цаплину в Барнауле на пр. Ленина.
ru.wikipedia.org
  • Нет документа, который свидетельствует о прекращении работы союза, но она постепенно сошла на нет. Известно, что к сентябрю 1919 года мобилизовали в армию некоторых его служащих. Также предприятия-мастерские союза работали в убыток: к 1919 году банки не могли кредитовать организацию. Кроме того, по разным обстоятельствам, инструкторам союза с июля 1919 года было сложно выезжать в районы.
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