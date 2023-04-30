2 мая
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День в истории

Работали с Варшавой, строили дома и писали стихи. 10 фактов о Барнаульском радиозаводе и его сотрудниках

Ровно 80 лет назад, 30 апреля 1943 года, было принято решение о создании Барнаульского радиозавода. Долгие годы на предприятии выпускали изобретения, востребованные в стране и за рубежом. Но его работники были известны не только этим.

Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты

  • К концу 1943 года заводчане в кратчайшие сроки отгрузили первые партии танковых радиостанций на фронт. Всего за годы войны было выпущено более 10000 танковых радиостанций.

  • Директор Барнаульского радиозавода Борис Докторов приложил свою руку к созданию Алтайского телецентра. По его инициативе завод изготовил для него все радиостудийное и телевизионное оборудование.

Алтайский телецентр, дата фото не указана.
Алтайский телецентр, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты
Алтайский телецентр, дата фото не указана.
Алтайский телецентр, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты

  • В послевоенные годы стадион им. В. И. Ленина в Москве, Дом радио в Ленинграде и студия во Дворце культуры в Варшаве использовали аппаратуру Барнаульского радиозавода.

  • Барнаульский радиозавод тесно сотрудничал с Сибирским отделением РАН. Благодаря этому в 1967 году он первым в Алтайском крае разработал и применил автоматизированную систему управления производством.

Директор Барнаульского радиозавода Борис Докторов – справа, дата фото не указана.
Директор Барнаульского радиозавода Борис Докторов — справа, дата фото не указана.
altlib.ru

  • В 1970 году Барнаульский радиозавод ввел в эксплуатацию автоматизированную систему управления «Барнаул». Ее использовали на предприятиях и в научно-исследовательских организациях Алтайского края, Новосибирска, Свердловска, Одессы и так далее. А комплекс от этой системы — «Материальные ресурсы» — передали Болгарии.

  • В 1977 году Барнаульский радиозавод создал автоматизированную систему управления «Сигма». Это позволило увеличить производительность труда в 1,7 раза, после чего около 100 предприятий страны внедрили эту систему.

Памятник радиозаводчанам в Барнауле, дата фото не указана.
Памятник радиозаводчанам в Барнауле, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты

  • В конце 1980-х радиозавод быстро развивался, выпуская уникальную радиоаппаратуру. Она была защищена сотнями авторских свидетельств на изобретения с мировой новизной.

Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаульский радиозавод, дата фото не указана.
Барнаул. юбилейные даты

  • Ежегодно завод строил до 100 квартир, имел первые в городе плавательный бассейн, профилакторий, пионерский лагерь, две базы отдыха и детские сады.

  • На заводе действовал филиал кафедры радиофизики и волнового зондирования АлтГУ. Там проходили подготовку студенты 4−5 курсов.

  • На Барнаульском радиозаводе работал алтайский поэт Николай Черкасов, который впоследствии стал членом Cоюза писателей России и переводчиком.

23 декабря 2016 года в старом корпусе предприятия произошел пожар, который оставил от здания одни руины. В 2021 году на территории радиозавода вновь вспыхнул огонь.

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