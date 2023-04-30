Работали с Варшавой, строили дома и писали стихи. 10 фактов о Барнаульском радиозаводе и его сотрудниках

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К концу 1943 года заводчане в кратчайшие сроки отгрузили первые партии танковых радиостанций на фронт. Всего за годы войны было выпущено более 10000 танковых радиостанций.
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Директор Барнаульского радиозавода Борис Докторов приложил свою руку к созданию Алтайского телецентра. По его инициативе завод изготовил для него все радиостудийное и телевизионное оборудование.
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В послевоенные годы стадион им. В. И. Ленина в Москве, Дом радио в Ленинграде и студия во Дворце культуры в Варшаве использовали аппаратуру Барнаульского радиозавода.
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Барнаульский радиозавод тесно сотрудничал с Сибирским отделением РАН. Благодаря этому в 1967 году он первым в Алтайском крае разработал и применил автоматизированную систему управления производством.
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В 1970 году Барнаульский радиозавод ввел в эксплуатацию автоматизированную систему управления «Барнаул». Ее использовали на предприятиях и в научно-исследовательских организациях Алтайского края, Новосибирска, Свердловска, Одессы и так далее. А комплекс от этой системы — «Материальные ресурсы» — передали Болгарии.
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В 1977 году Барнаульский радиозавод создал автоматизированную систему управления «Сигма». Это позволило увеличить производительность труда в 1,7 раза, после чего около 100 предприятий страны внедрили эту систему.
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В конце 1980-х радиозавод быстро развивался, выпуская уникальную радиоаппаратуру. Она была защищена сотнями авторских свидетельств на изобретения с мировой новизной.
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Ежегодно завод строил до 100 квартир, имел первые в городе плавательный бассейн, профилакторий, пионерский лагерь, две базы отдыха и детские сады.
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На заводе действовал филиал кафедры радиофизики и волнового зондирования АлтГУ. Там проходили подготовку студенты 4−5 курсов.
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На Барнаульском радиозаводе работал алтайский поэт Николай Черкасов, который впоследствии стал членом Cоюза писателей России и переводчиком.
23 декабря 2016 года в старом корпусе предприятия произошел пожар, который оставил от здания одни руины. В 2021 году на территории радиозавода вновь вспыхнул огонь.