Пугачева продала весь бизнес в России

Напомним, что в конце февраля 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.
В декабре того же года она подала заявку о ликвидации своей музыкальной компании в России — "АБП".
Обувной бизнес Пугачева закрыла не так быстро. Туфли и одежда от примадонны продавались хорошо, поэтому в прошлом году артистка выпустила еще и коллекцию аксессуаров.
Сейчас с сайта компании "Эконика", которая выпускала обувь, одежду и аксессуары Пугачевой, внезапно исчезла вся продукция певицы. Осталось только пять моделей обуви, а продаются они с большой скидкой.
Ранее Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом.
*признан иностранным агентом в РФ