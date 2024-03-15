16 марта
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Кино и ТВ

Популярный актер из «Сватов» отменил свои концерты на ближайший год

Федор Добронравов отменил все свои спектакли вплоть до января 2025-го года, сообщает SHOT.

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

Причиной этому стала операция, после которой ему нужна годовая реабилитация.

Актер пожаловался на свое состояние врачам, у него болела шея, позвоночник и ему было больно глотать. Врачи обследовали звезду и выявили, что ему нужна срочная операция, чтобы не остаться инвалидом. В стационаре он провел восемь дней, его выписали 7 марта. Ему назначили продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

После выписки 62-летний артист принял решение отменить все спектакли до конца года. Их уже переносят и отменяют.

Ранее сообщалось, что мертвым в квартире найден актер культового сериала «Улицы разбитых фонарей».

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