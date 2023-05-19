5 популярных российских сериалов 2023

Многие сериалы российского производства, выпущенные в последние годы, стали достаточно популярными. Некоторые получают всевозможные награды, а также высокие оценки со стороны зрителей и критиков. Несмотря на то, что большую часть аудитории составляют женщины, есть у таких произведений и зрители мужчины. Какие русские сериалы смотреть онлайн бесплатно мы рекомендуем, вы узнаете ниже.

«Сыщицы» 16+

Новый сериал о работе убойного отдела точно понравится поклонникам жанра. В суровом мужском коллективе работают две очаровательные сыщицы, поэтому произведение будет интересно представителям обоих полов. Увлекательные расследования, интересные герои и легкий юмор – сильные стороны российской новинки 2023 года.

«Серая мышь» 16+

Женщинам, имеющим проблемы с самооценкой – рекомендуется. Главная героиня сериала – девушка Юлия, внешность которой незаурядная и блеклая. Это не приносит успеха ни в личной жизни, ни на работе. Переломным моментом становится смена имиджа в салоне красоты. К чему это приведет, смотрите сами!

«Нам не жить друг без друга» 16+

Классическая русская мелодрама, в которой есть безответная любовь, коварство, интриги и непростой путь к счастью героев. В основе сюжета – история друзей детства. Безответно влюбленный парень по имени Сергей решает пойти на все, чтобы завоевать Катю, несмотря на то, что она обрела свое счастье в лице другого. К чему приведет коварный план, и смогут ли герои выбрать «тех самых» половинок, смотрите в сериале «Нам не жить друг без друга».

«Тихая гавань» 16+

Еще один детективный сериал российского производства, вышедший в 2023 году. Сюжет строится вокруг истории новой сотрудницы, которая из большого города приезжает в провинцию. Как сложатся ее отношения с коллегами, и удастся ли героине разгадать тайны прошлого, вы узнаете в ходе просмотра этого сериала.

«Время жениться» 16+

Еще один мелодраматический сериал. Его герои – взрослые люди, имеющие немаленький «стаж» семейной жизни. Завязка сюжета классическая: мужчина уходит к другой, женщина старается пережить эту ситуацию любыми способами. В сериале дополнительно раскрывается тема взаимоотношения детей и родителей на фоне развода, поэтому поклонницам жанра он точно понравится.