Политический кризис осени: как штурмовали Белый дом в 1993 году

3-4 октября 1993 года президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска и объявил в городе чрезвычайное положение. О том, к чему привело обострение двух ветвей российской власти, расскажет altapress.ru .

Причины кризиса власти

21 сентября Борис Ельцин издал указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что указ не подлежит исполнению.

24 сентября чрезвычайный Съезд народных депутатов также заявил о прекращении полномочий президента Ельцина и оценил его действия как государственный переворот.

Так началась конфронтация между исполнительной властью во главе с Борисом Ельциным и законодательной под руководством председателя Верховного совета Русланом Хасбулатовым.

Вокруг президента собрались сторонники проведения радикальных экономических реформ, а противники поспешности объединились вокруг Верховного совета России.

ОМОН. mvd.ru

Накал событий

После этого Белый дом (здание Верховного совета) заблокировала милиция. Его обнесли колючей проволокой, установили оцепление.

Две недели у Белого дома проходили митинги в поддержку депутатов.

3 октября в Москве произошли массовые беспорядки — десятки тысяч митингующих совершили прорыв оцепления вокруг Дома Советов, захват Верховного Совета и здания московской мэрии. Также была попытка вооруженного захвата телецентра «Останкино».

В Москве объявили чрезвычайное положение. 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет разогнали введенными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники.

ОМОН. Задержание. mvd.ru

Итоги

Борис Ельцин отказался от переговоров и потребовал полной капитуляции.

Находившиеся в Доме Советов депутаты решили сдаться.

После в России была ликвидирована вся структура Советской власти. На переходный период в установился авторитарный режим президента Ельцина. Деятельность Конституционного суда была приостановлена.

В ходе конфронтации погибло 124 человека. Основная часть погибших — случайные жертвы из числа гражданского населения, в том числе несовершеннолетние.

Гражданского населения погибло почти в три раза больше, чем военнослужащих и сотрудников милиции.