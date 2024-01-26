Почему Баста закрыл легендарный футбольный клуб СКА

Баста объяснил, что на такое решение повлияли плохое финансовое положение клуба и футбольная реформа.

Теперь команда переходит в Медиалигу. Это футбольная лига в Москве, где принимают участие яркие представители индустрии спорта и развлечений — от нападающего «Спартака» Александра Соболева до шоумена Азамата Мусагалиева.

Однако люди недовольны, что клуб, за который они болели годами, будет играть в сотнях километрах от них. Правда, место даже в любительской лиге ростовчанам не гарантировано.

Согласно условиям, новые команды могут попасть в медиафутбол только при наличии каналов в соцсетях, где до 10 марта будет не менее 100 тыс. просмотров. Также на каналах должно быть не менее пяти видео.

Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону был основан в 1937 году. За свою историю СКА становился серебряным призером чемпионата СССР в 1966 году и выигрывал Кубок СССР в 1981 году. В последние годы клуб выступал во Второй лиге и был в шаге от перехода в Первую лигу.

Ранее Баста на черном Maybach попал в ДТП после концерта в «Газпром Арене».

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