Певца Мишу Марвина обманули на 255 тыс. рублей

Марвин стал жертвой "черных риелторов", которые обманули его на деньги при попытке снять жилье в Москве.

Как сообщает SHOT, в начале сентября певец нашел объявление и решил снять квартиру.

Списался по указанному номеру с агентством, с Марвиным общался "менеджер по подбору квартир", он-то и сообщил, что уже договорился с собственником на просмотр помещения.

Певец приехал на место и хотел пообщаться с собственником и его мамой, но менеджер заявил, что все вопросы решаются исключительно через него. После просмотра мужчина запросил комиссию 85 тыс. рублей. Миша Марвин, ничего не подозревая, скинул деньги.

Спустя время менеджер сообщил, что нужно оплатить аренду вперед на два месяца, но певец перечислил только за один. Марвин пообещал перевести за второй месяц по приезде в Россию из Турции, заодно хотел и встретиться с владельцем двухкомнатной квартиры и въехать.

Вот только когда он вернулся в Москву, агент пообещал встречу, но перестал выходить на связь.

Тогда мужчина обратился в полицию, ущерб оценили в 255 тыс. рублей. Правоохранителями проводится проверка по этому делу.

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