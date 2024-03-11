12 марта
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Шоу-бизнес

Певец SHAMAN заявил, что ненадолго кое-что удлинил себе

Исполнитель сделал себе новую шевелюру, сообщает «Фонтанка.ру».

Певец SHAMAN с новой прической
Певец SHAMAN с новой прической
Скриншот видео

9 марта у SHAMAN прошел концерт в «Крокус Сити Холле» в Москве. На нем он предстал перед зрителями в новом образе — с длинными волосами.

Певец подчеркнул, что всего за несколько дней до концерта он «совершил невозможное и удлинил кое-что». Однако он сказал, что это ненадолго, «ведь артист должен удивлять».

Вечером этого же дня Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что хочет отрезать волосы.

Главу Лиги безопасного интернета часто видят вместе с исполнителем. SHAMAN провожал ее на рейс в Тюмень, а сама Мизулина была на концерте исполнителя в Екатеринбурге.

Ранее скандально известный рэпер «бросил перчатку» SHAMAN — предложил ему пойти в армию.

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