24 сентября
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День в истории

Первый для детей. С чего начинался Молодежный театр Алтая, который ждал "возвращения" сцены 47 лет

24 сентября 1958 года основали Театр юного зрителя, который мы сегодня знаем как Молодежный театр Алтая. Altapress.ru рассказывает, как ТЮЗ уступил родную сцену музыкальному театру, участвовал в международных фестивалях и показывал свежий взгляд на классику.

Молодёжный театр Алтая им. В. С. Золотухина, основан в 1958 году.
Молодёжный театр Алтая им. В. С. Золотухина, основан в 1958 году.
https://vk.com/public71335292
  • Театр юного зрителя основали режиссер Глеб Томилин и Леонид Трухин 24 сентября 1958 года. Это был первый на Алтае театр для детей.
  • Собственного здания у театра не было, поэтому первый год ТЮЗ давал представления на сцене Клуба меланжевого комбината. Первый спектакль – «Именем революции» по пьесе Михаила Шатрова – состоялся 21 ноября 1958 года. За один сезон успели поставить 6 замечательных спектаклей.
Дом пионеров.
Дом пионеров.
altapress.ru
  • Театр мгновенно получил признание зрителей, а заодно и собственную сцену в помещении Клуба Управления внутренних дел на проспекте Ленина.
  • В 1964 году ТЮЗ уступил свою сцену театру музыкальной комедии и переехал в здание краевого Дворца пионеров. Здесь тюзовцы работали 47 лет.
  • В 1972 году главным режиссером краевого ТЮЗа стал Захар Китай. Тогда же на эмблеме театра появились алые паруса. Яркими постановками того сезона были «Поэма о любви», «Обратный адрес», «Ринг» и «Дождь лил как из ведра».
ТЮЗ (ныне Молодежный театр Алтая), основан в 1958 году.
ТЮЗ (ныне Молодежный театр Алтая), основан в 1958 году.
https://vk.com/public71335292
  • «Вишневый сад» Чехова более 15 лет не сходил с репертуарной афиши.
  • В 1997 году театр возглавила Татьяна Козицына, и театр начал работу над современным репертуаром. На сцене появились «Алиса в стране чудес» в постановке Костина, «Мандрагора» Бобровского, «Приключения Тома Сойера» Безъязыкова.
  • Нынешнее название Молодежный театр Алтая получил в 2000 году.
  • Эпохальным событием для МТА стала реконструкция бывшего ДК Барнаульского меланжевого комбината. Это здание передали театру еще в 1999 году, но финансовые трудности тормозили строительство. Только в 2011 году состоялось открытие нового здания.
Спекстакль &quot;Гроза&quot; в Молодёжном театре Алтая.
Спекстакль "Гроза" в Молодёжном театре Алтая.
Александр Ерофеев, МТА.
  • В 2012 году на одной площадке с МТА построили общежитие для творческих работников. В нем оборудованы более 20 студий для жизни и творчества актеров.
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