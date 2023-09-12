12 сентября
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Первая операция на сердце, первое переливание и обезболивание. Чем прославился Александр Чеглецов, в честь которого назвали улицу в Барнауле

12 сентября 1906 родился хирург Александр Чеглецов. Altapress.ru рассказывает, как универсальных хирург возвращал людям красоту, спасал их жизни и внедрял новые схемы лечения.

Александр Чеглецов и врач Коноваленко за обходом больных. 1954–1955 года.
Александр Чеглецов и врач Коноваленко за обходом больных. 1954–1955 года.
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  • Александр Чеглецов родился 12 сентября 1906 года в Красноярске. В 1922 году он окончил курс единой трудовой школы II ступени в городе Зима Иркутской губернии.
  • По окончании в 1927 году медицинского факультета Иркутского государственного университета Чеглецову выдали регистрационное удостоверение о том, что он уже имеет право оперировать.
Хирург Александр Чеглецов. Фото 1942–1943 годов.
Хирург Александр Чеглецов. Фото 1942–1943 годов.
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  • В селе Тасеево Канского уезда, в Томской железнодорожной больнице и в Енисейской районной больнице с 1928 по 1933 год Александр Чеглецов провел около 3 тыс. операций, в том числе более 2 тыс. сложных, которые до него в глубинке не делали.
  • Александр Чеглецов был хирургом универсалом и мог провести трансплантацию черепа, резекцию желудка, операции Вертгейма, на печени, на почках и на кишечнике, а также работал с внематочной беременностью и зобами больших размеров.
Коллектив больницы 1934 года: Александр Чеглецов крайний справа.
Коллектив больницы 1934 года: Александр Чеглецов крайний справа.
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  • В 1933 году Чеглецов переехал в Барнаул. До 1941 года он работал в местной городской больнице хирургом и заведовал отделением неотложной хирургии и травматологии.
  • Александр Чеглецов работал с организатором здравоохранения на Алтае Константином Зеровым. Вместе они первыми в Барнауле начали применять в качестве лечения переливание крови и организовали скорую помощь на дому.
  • Александр Чеглецов первым в Барнауле применил обезболивание и первым в 1936 году прооперировал сердце. Появление алтайской санавиации тоже связано с именами Чеглецова, Зерова и Борисова. За 1940 год они выполнили 376 вылетов, проделали 225 неотложных операций и 20 переливаний крови.
Операционная в 1940-х годах.
Операционная в 1940-х годах.
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  • Во время Великой Отечественной войны Александр Чеглецов оперировал на Волховском, Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах.
  • После войны Чеглецов вернулся в Барнаул и работал заведующим хирургическим отделением, а затем главным врачом Барнаульской городской больницы. Он совершал сложнейшие операции, в том числе пластические — устранял дефекты лица и тазобедренных суставов.
  • В 1963 году одну из улиц Барнаула назвали в честь Чеглецова. В Алтайском крае и в Иркутске установили в честь него мемориалы.
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