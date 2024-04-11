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Новая страница отечественной космонавтики. В чем состоит уникальность ракеты "Ангара-А5"

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки запустили ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. О том, в чем еще состоит уникальность космического аппарата, расскажет altapress.ru.

Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Роскосмос

Особенности строения

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей модульного типа, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Один из факторов уникальности "Ангары" состоит именно в ее модульности. На одной основе можно собирать ракету из разного количества блоков, как конструктор. Легкая, средняя и тяжелая ракета будут отличать только количеством ступеней.

Важно отметить, что в отличие от своего предшественника "Протона", работающего на гептиле, "Ангара" экологически чистая. В ней не используют агрессивные и токсичные компоненты топлива, только жидкий кислород и керосин. Это важно для безопасности прилегающих к стартовому комплексу районов и мест падения отработавших ступеней.

Также в ракете используются исключительно российские компоненты.

«Ангара-А5»
«Ангара-А5»
YouTube

Значение запуска

Запуск "Ангары" открыл новую страницу в истории отечественной космонавтики. Именно при помощи этой ракеты будут строить новую Российскую орбитальную станцию, а также выводить в космос новые пилотируемые корабли и спутники. Она позволит запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечит независимый гарантированный доступ в космос.

Также первый старт новой ракеты с Восточного положил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур".

В составе комплекса планируют применять ракеты-носители "Ангара-А5" и "Ангара-А5М.

Одновременно с ним испытывают разгонный блок "Орион". Такое разностороннее "разовое" испытание проходит в российской космонавтике впервые.

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