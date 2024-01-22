На низкие доходы Бузовой пожаловалась ее мать

Мать певицы высказалась о падении доходов дочери.
Так, Бузова уже на протяжении восьми лет ездит на старом Mercedes.
"Она хотела, но теперь не до жиру", — сказала Ирина Бузова о нежелании артистки покупать новый автомобиль.
Однако после этого интервью певица получила неожиданный подарок: черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал его — неизвестно.
Ранее фан-встреча Ольги Бузовой прошла в Барнауле. На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л'Этуаль и первый этаж торгово-развлекательного центра Galaxy.
Как заявила сама певица в своем блоге, она плохо себя чувствовала накануне, но это не остановило ее встретиться с фанатами.
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