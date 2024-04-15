Мог ли «Титаник» доплыть до Нью-Йорка? Причины масштабной трагедии

Крушение лайнера «Титаник» произошло в ночь на 15 апреля 1912 года из-за столкновения с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики. Трагедия унесла жизни около 1,5 тыс. человек. Однако этого могло не произойти, если бы. О том, как «Титаник» мог избежать крушения — разбор altapress.ru .

Причины крушения «Титаника»

1. Погодные условия. В ту ночь не было луны, которая могла осветить айсберг, и впередсмотрящие заметили бы его раньше. Также отсутствовало волнение, при котором айсберг выдавали бы белые «барашки».

2. Характер повреждений. «Титаник» получил шесть узких пробоин, протянувшихся вдоль правого борта более чем на 90 м. Длина повреждений предопределила гибель лайнера.

3. Высокая скорость в опасной зоне. Несмотря на предупреждения с других судов, «Титаник» не снизил скорость при входе в зону, занятую дрейфующими льдами.

4. Ошибка вахтенного помощника. Уильям Мердок перед столкновением отдал приказы «Право на борт» и «Полный назад». Остановка центрального винта снизила эффективность руля. Также есть версия, что если бы Мердок не отдал приказа «Право на борт!», лайнер не затонул. Врезавшись в айсберг, он серьезно повредил бы носовой отсек. Один водонепроницаемый отсек мог быть затоплен, но лайнер остался бы на плаву.

5. Игнорирование последнего ледового предупреждения. Основными задачами радистов «Титаника» были отправка и прием частных телеграмм, поэтому они не уделяли должного внимания ледовым предупреждениям с других судов. Передачу последнего ледового предупреждения, которое было отправлено за полтора часа до столкновения с айсбергом, радист прервал в тот момент, когда радист «Калифорниэна» намеревался сообщить координаты обширной зоны скопления льда, находившейся прямо по курсу «Титаника».

Как можно было спасти лайнер

Большое число погибших прежде всего объясняют недостатком шлюпок на борту.

На помощь тонущему «Титанику» мог прийти пароход «Калифорниэн», если бы на судне с меньшим легкомыслием отнеслись к сигнальным ракетам, и если бы на борту был второй радист, который бы принял сигнал бедствия.

По данным современных исследователей, корабль можно было спасти, если бы после того, как экипаж заметил айсберг, первый помощник капитана на 30 секунд раньше отдал приказ изменить курс корабля.

Если бы первый помощник среагировал даже 15 секундами быстрее — катастрофы не случилось бы. Такую версию выдвигает исследователь катастрофы «Титаника» Сэмюэль Хэлперна.

Кого обвиняют в трагедии

Однако исследователь Сэмюэль Хэлперн также заявляет, что обвинять первого помощника капитана не нужно. Он сделал все правильно, пытаясь установить, пропустит ли судно айсберг на том курсе, на котором шел «Титаник», и это было бы лучшим решением. Существовала серьезная опасность удариться об айсберг кормовой частью.

Известно, что в карьере Уильяма Мердока был похожий инцидент в 1903 году на судне «Арабик». Тогда столкновения с другим кораблем на предельно опасном расстоянии удалось избежать именно потому, что было принято решение не менять курс.

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