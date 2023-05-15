Максим Галкин* обратился в суд и решил оспорить статус иноагента

Он подал заявление в Замоскворецкий суд Москвы, в котором потребовал от Министерства юстиции РФ снять с него статус иноагента.

Суд принял заявление к рассмотрению 11 мая. Первое заседание по делу еще не назначили. В Госдуме прокомментировали такие запросы со стороны Галкина*, пишет "Московский комсомолец".

Соавтор закона об иностранных агентах Олег Матвейчев заявил, что Галкину* будет сложно оспорить статус иноагента. Кроме того, шоумену предстоит доказать полное отсутствие иностранного финансирования.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин* продали дом в Грязи.

*признан иностранным агентом в РФ