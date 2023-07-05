Известный сериал спустя 10 лет после ухода вернется на российские экраны

Сериал "Счастливы вместе" вернут в прокат, однако изменят название и уберут некоторых персонажей. Об этом сообщает Mash.

Как рассказали в сообществе, сериал назовут "Букины". Почти все главные персонажи останутся, однако соседей екатеринбургской семьи, вероятно, не покажут.

По информации источника, в списке актеров нет Павла Савинкова и Юлии Захаровой, которые исполняли роли Лены и Толика Полено в ситкоме.

Более того, сами актеры никаких предложений от режиссеров сериала не получали. Тем не менее, они были бы рады вернуться на шоу.

Ранее стало известно, что звезда из "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева предстанет перед судом.