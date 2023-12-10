Из Барнаула в «Новый мир». История писателя и академика, который печатался «без партии» и познакомил СССР с «1984»

- Сергей Залыгин родился в 1913 году в Башкортостане. Спустя семь лет его семья переехала в Барнаул. Здесь будущий писатель окончил школу №22.
- В седьмом классе Залыгин написал свою первую пьесу «Стена». Она год шла на школьной сцене, а затем — в клубах города.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
ГМИЛИКА
- После школы он окончил Барнаульский сельскохозяйственный техникум, работал агрономом — в нашем Лебяжьем и в горных районах Хакасии, — получил высшее образование в Омске, и съездил на Полярный круг в Салехард, где написал книгу «Северные рассказы».
- Залыгин совмещал писательство и научную работу. Защитив кандидатскую, он почти 10 лет заведовал кафедрой сельскохозяйственной мелиорации в Омске. Сотрудничал с Академией Наук СССР, ездил в биологические экспедиции по Сибири и Алтаю.
Писатель Сергей Залыгин.
altlib.ru
- Впечатления от Алтая описаны во многих книгах Залыгина. Свой первый роман о нем он назвал «Тропы Алтая». Режиссер Юрий Победоносцев снял по этой книге фильм.
- В 1960-х Залыгин переехал в Москву, где окончательно посвятил себя литературе и публицистике и довольно быстро обрел известность и влияние.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
bsk.nios.ru
- В 1986-м он стал первым беспартийным главным редактором литературного журнала «Новый мир». Именно при нем впервые в СССР вышли «Доктор Живаго» Пастернака, «1984 год» Оруэлла, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
- Книги и статьи самого Сергея Залыгина перевели на 15 языков.
- Залыгин неоднократно, открыто и категорично выступал против строительства в СССР экологически опасных гидростроительных проектов. Он же основал и возглавил ассоциацию «Экология и мир».
- Сергей Залыгин работал до последних дней жизни, даже находясь в реанимации. Он считал, что должен писать «две страницы в день независимо ни от чего».