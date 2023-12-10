10 декабря
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День в истории

Из Барнаула в «Новый мир». История писателя и академика, который печатался «без партии» и познакомил СССР с «1984»

Altapress.ru рассказывает, как Сергей Залыгин, — обычный барнаульский школьник, — вырос в ученого, академика и уважаемого редактора «без партии», который познакомил страну с произведениями Пастернака, Солженицына и Оруэлла.

Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
vk.com/bibliomuzej
  • Сергей Залыгин родился в 1913 году в Башкортостане. Спустя семь лет его семья переехала в Барнаул. Здесь будущий писатель окончил школу №22.
  • В седьмом классе Залыгин написал свою первую пьесу «Стена». Она год шла на школьной сцене, а затем — в клубах города.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
ГМИЛИКА
  • После школы он окончил Барнаульский сельскохозяйственный техникум, работал агрономом — в нашем Лебяжьем и в горных районах Хакасии, — получил высшее образование в Омске, и съездил на Полярный круг в Салехард, где написал книгу «Северные рассказы».
  • Залыгин совмещал писательство и научную работу. Защитив кандидатскую, он почти 10 лет заведовал кафедрой сельскохозяйственной мелиорации в Омске. Сотрудничал с Академией Наук СССР, ездил в биологические экспедиции по Сибири и Алтаю.
Писатель Сергей Залыгин.
Писатель Сергей Залыгин.
altlib.ru
  • Впечатления от Алтая описаны во многих книгах Залыгина. Свой первый роман о нем он назвал «Тропы Алтая». Режиссер Юрий Победоносцев снял по этой книге фильм.
  • В 1960-х Залыгин переехал в Москву, где окончательно посвятил себя литературе и публицистике и довольно быстро обрел известность и влияние.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
Писатель и общественный деятель Сергей Залыгин.
bsk.nios.ru
  • В 1986-м он стал первым беспартийным главным редактором литературного журнала «Новый мир». Именно при нем впервые в СССР вышли «Доктор Живаго» Пастернака, «1984 год» Оруэлла, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
  • Книги и статьи самого Сергея Залыгина перевели на 15 языков.
  • Залыгин неоднократно, открыто и категорично выступал против строительства в СССР экологически опасных гидростроительных проектов. Он же основал и возглавил ассоциацию «Экология и мир».
  • Сергей Залыгин работал до последних дней жизни, даже находясь в реанимации. Он считал, что должен писать «две страницы в день независимо ни от чего».
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