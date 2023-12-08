10 декабря
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Шоу-бизнес

Игорь Журавлев прокомментировал кавер SHAMAN "На заре"

Солист группы "Альянс" сказал, что SHAMAN в кавере "На заре" не поет, а орет.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

"New.ru" в беседе с Игорем Журавлевым обсудили новую песню SHAMAN. Солист раскритиковал эту версию песни, лучшими каверами он считает песню Басты и группы Brainstorm.

Солист группы "Альянс" не считает другие песни артиста плохими, но в этой ему не понравилось все: от голоса певца до аранжировки.

Вокалист также отметил, что участники группы Brainstorm дали песне второе дыхание, разбавив текст речитативами о молодости и надеждах. Другие исполнители не пытались полностью повторить вокал солиста, чем и зацепили Журавлева.

Он решил повторить и не достиг уровня оригинала, — подчеркнул Журавлев.

Перепетая Бастой песня "На заре" сейчас появилась в одной из сцен популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", о котором по-разному отзываются люди.

Ранее мы рассказали, что алтайский депутат призвал проверить сериал "Слово пацана".

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