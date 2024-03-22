ФНС заблокировала счета творческого центра и магазина одежды Филиппа Киркорова. На певца завели дело

Бренд одежды Phill 4 you и «Филипп Киркоров Корпорейшн», принадлежащие Филиппу Киркорову, попали под блокировку налоговой службы накануне.
Счета магазина одежды заблокировали за просроченную задолженность по налогам — 4,2 тыс. рублей.
«Филипп Киркоров Корпорейшн», как стало известно, не сдает декларации и сведения о доходах с 2022 года. ФНС ликвидировала компанию из-за недостоверности полученных сведений.
Вместе с наложением ограничений на счета фирм мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело в отношении Киркорова. Оно предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа. О каком именно штрафе идет речь — неизвестно.
Ранее Филипп Киркоров после "голой вечеринки", извинений и поездки в ДНР вернулся в эфир телеканала ТНТ.
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