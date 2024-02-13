Филиппа Киркорова требуют убрать из жюри шоу «Маска» на канале НТВ

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» написал обращение генеральному директору НТВ с просьбой исключить Филиппа Бедросовича.

Baza сообщает, что это просьба не его, а людей.

Виталий Бородин напомнил, что его петицию о лишении Киркорова звания «Народный артист Российской Федерации» подписали 95616 человек.

Также Бородин заявил, что участие Киркорова в шоу «Маска» возмущает граждан, по его словам на его почту пришло порядка 20 тыс. писем с жалобами и просьбами убрать артиста. Авторы назвали певца "клоуном", а его появление на экранах "пошлостью и грязью".

Причиной таких заявлений стало посещение той самой "голой" вечеринки Ивлеевой. Напомним, что сам Киркоров накануне ездил в ДНР и дал концерт в городской больнице Горловки. Также он привез подарки военнослужащим, поблагодарил врачей и сообщил, что из России уезжать не собирается.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова отстранили от участия в музыкальном фестивале.

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