Джонни Депп приедет в Россию осенью

Музыкант Михаил Лисов в диалоге с "Газетой.ру" заявил, что договорился в актером о приезде в Москву осенью 2023 года.

Переговоры с Деппом и его представителями вели с 2018 года. Тогда речь шла о выступлении в "Олимпийском".

В 2020 году у Михаила Лисова появилась идея записать совместную песню с Джонни Деппом, но ситуация усложнилась из-за суда актера с его женой.

После победы Деппа на суде представители артиста написали, что он готов посетить РФ. Гонорар всемирно известной звезды составил 370 тыс. долларов.

Кроме того, актеру проведут экскурсии по Калининградской области. Изначально Лисов предлагал больший гонорар, но команда актера снизила цену взамен на проведение экскурсий.

"Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик", — говорит Лисов.

Он также добавил, что команда активно готовится к приезду звезды, а сам музыкант до сих пор не верит, что это не сон.

Ранее СМИ писали, что Джонни Депп все-таки не вернется к роли Капитана Джека Воробья.