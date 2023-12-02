3 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

Дело Шарлота обсуждается в суде

Не так давно на певца Шарлота завели два уголовных дела и из спецприемника артист направился в зал суда.

Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот
Скриншот YouTube

Mash сообщает, что в зале суда певец прочитал стихотворение, которое написал во время ареста в Санкт-Петербурге.

В нем Шарлот раскаивается и обещает защищать свою страну талантом.

Этим артист доказывает, что бежать никуда не собирается и все осознал. Однако, обвинение настаивает на аресте.

Отец музыканта тоже выступил в защиту сына. Он сказал, что сын поддался дурному влиянию, когда уехал из страны, также отметил, что Шарлот будет помогать бойцам СВО, в случае освобождения. Семья пообещала об этом позаботиться.

Ранее мы рассказывали, почему Шарлоту грозит шесть лет колонии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость