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Шоу-бизнес

Данила Козловский через суд потребовал рубль моральной компенсации с Виталия Бородина

Виталий Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию ВС РФ, пишет Telegram-канал Baza.

Данила Козловский в фильме "Тренер"
Данила Козловский в фильме "Тренер"
скриншот с YouTube.com

В апреле Виталий Бородин заявил, что актер в одном из постов в социальных сетях дискредитировал ВС РФ. В результате он написал обращение в Генпрокуратуру.

В ответ на это Козловский подал в суд на Бородина. Артист требует с него рубль моральной компенсации и пост в опровержением собственных заявлений в своем Telegram-канале.

Ответчиком по иску Козловского выступает и информационное агенство ТАСС, которое публиковало информацию о проверке актера на дискредитацию армии.

Ранее блогер BadComedian жестко раскритиковал российский фильм с Данилой Козловским.

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