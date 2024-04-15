Народная артистка СССР Алла Пугачева к своему 75-летию выпустила новую песню под названием «Я плачу». О чем поет Алла Борисовна и при чем здесь Леонид Агутин — расскажет altapress.ru

Песню Пугачевой «Я плачу» можно послушать на всех музыкальных площадках. Композиция вышла 14 апреля, накануне юбилея певицы.

О чем поется в песне Аллы Пугачевой

В социальных сетях считают, что новую песню Примадонна посвятила своему мужу Максиму Галкину*. В композиции лирическая героиня признается своему партнеру в любви, сама песня пронизана светлыми чувствами.

«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — поется в композиции.

Героиня композиции отмечает, что, несмотря на сильную любовь, ей непросто находиться в этих отношениях.

Тем не менее песню нельзя назвать «новой», так как этот сингл Примадонна записала еще пять лет назад.

Пугачева также сообщила в своих социальных сетях, что песня уже доступна на всех музыкальных платформах. И отметила, что «все в этом доме происходит, когда мы больше не находим слов».

Алла Пугачева и Максим Галкин опубликовано на yapokupayu.ru

Отказалась от концерта Леонида Агутина

Слова и музыку для композиции сделал Леонид Агутин. Более того, Примадонна должна была выступить с ней на его юбилейном концерте еще в 2018 году, но она отказалась, сославшись на здоровье.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала". Олег Влади в youtube.com

Что сказали о песне Аллы Пугачевой в России

Как и ранее выпущенные песни, композиция Пугачевой вызвала общественный резонанс. Многие вновь раскритиковали вокал Аллы Борисовны, назвав его «воем» и «скулежом».

Некоторые пользователи оценили голос артистки как «крик, скрип и стон возрастной женщины» и отметили, что «это слушать уже невозможно». Несмотря на мнение, что песня пронизана чистыми светлыми чувствами любви, некоторые люди уличили певицу в неискренности. Они отметили, что сквозь весь текст сквозит ложь и обман. Некоторым и вовсе текст показался бессмысленным.

Хейтеры певицы также призвали Пугачеву прекратить появляться в медиапространстве. По словам пользователей, она и ее семья вызывают неприязнь и множество негативных эмоций. Некоторые отмечают, что артистка считается в обществе забытой и потерянной. Не обошлось и без комментариев в духе «раньше было лучше».

Но нашлись и фанаты, которым понравилась песня и они посчитали ее «глотком свежего воздуха».

Также концертный директор Пугачевой отметила, что 15 апреля пользователей ожидает еще одна новая песня. По некоторым данным она будет иметь название «Жизнь слишком хороша».

* Признан иноагентом в Минюсте РФ.

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