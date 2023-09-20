"Бежать нельзя погибнуть". Почему Алексей Янин скончался в 40 лет и в каких фильмах он играл

Актер скончался 19 сентября, в его фильмографии насчитывалось более 30 кинокартин.

Алексей Янин родился в семье, где никто с актерской деятельностью не был связан. Сам еще с детства проявлял артистические способности, поэтому в 2004 году поступил в Щепкинское училище на курс Виктора Корушнова.

Первой женой актера стала Ольга Хохлова, его коллега по сериалу "ЧС: чрезвычайная ситуация", но их личная жизнь не сложилась из-за несовпадения характеров. В браке у них не было детей, поэтому пара легко рассталась.

В 2009 Алексей познакомился с участницей пятой "Фабрики звезд" - Дарьей Клюшниковой, с которой они поженились в 2012 году. У них родился сын, которого супруги назвали Андреем.

Алексей Янин. kino-teatr.ru

Янин начал с театра, играя главные роли в спектаклях, но популярность артисту принесла именно игра с фильмах и сериалах.

Так, в 2005 году Алексей снялся в первом серьезном для себя проекте "Студенты". Артист играл многие роли, одним из последних его проектов был мини-сериал "Бежать нельзя погибнуть", выпущенный в 2015 году.

Алексей Янин. kino-teatr.ru

В том же 2015 году в силу загруженного плотного графика Алексей переживал сильный стресс, тогда у него случился инсульт.

Именно жена отвезла артиста в первую городскую больницу, когда тому стало плохо. Состояние Алексея было нестабильным, тогда Янина ввели в вегетативное состояние, где он мог реагировать на внешние раздражители.

Вскоре пара рассталась.

Последние годы жизни Алексей Янин жил с матерью, проходя реабилитацию в ее доме. Пенсии по инвалидности едва хватало на восстановление, поэтому семье помогали друзья.

Актер боролся с последствиями инсульта долгие восемь лет, а летом 2023 года отправился в новый реабилитационный центр, где впал в тяжелую кому.

19 сентября пресс-служба театра РАМТ сообщила о смерти артиста, ссылаясь на подтверждение родственников.

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