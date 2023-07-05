Анна Семенович рассказала о проблемах с алкоголем

Семенович отдыхает в дорогом пятизвездочном отеле в Турции. Артистка на отдыхе употребляет много алкоголя, из-за этого она нередко страдает от похмелья.

Она рассказала фанатам, что "перебрала апероля", а еще попробовала местную водку. Также певица задалась вопросом, зачем она пила ее.

По словам артистки, после таких вечеров на утро у нее "раскалывается голова". Она попросила у поклонников совета, как лечить похмелье.

Фанаты обеспокоились такими заявлениями и стали убеждать артистку, что самой простой способ — это не пить алкоголь в таких количествах.

Поклонники волнуются и отмечают, что, вероятно, певица "заливает" свою тоску и одиночество спиртными напитками.

Ранее звезду "Сватов" обвинили в алкоголизме. Актрису Татьяну Кравченко фанаты подозревают в злоупотреблении алкоголем.