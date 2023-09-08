Алтайский актер снялся в сериале на НТВ

В сериале «Заповедный спецназ» главную роль играет уроженец Республики Алтай — Даниил Кользенов.

О сериале

В основе сюжета лежит реальная история об отставном бойце спецназа, который несколько лет держал в страхе всех браконьеров Байкала.

Действие разворачивается в «Байкальском национальном парке», где «заповедный спецназ» Юрия Тарханова (Максим Дрозд) борется с врагом — на суше и в воде. Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях — серьезный бизнес, а бандиты и олигархи не намерены сдаваться без боя.

Об актере

Даниил Кользенов родился 28 августа 1995 года в Горно-Алтайске. Окончил школу №4, отучился в колледже культуры и искусства. Затем уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, которое окончил в 2019 году.

Играл эпизодические роли в фильмах «Вторжение» Федора Бондарчука, «Призрак» Анарио Мамедова и других. В 2019 получил роль в сериале «Заповедный спецназ» режиссера Алексея Быстрицкого.

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