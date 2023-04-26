28 апреля
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева уезжает в Латвию из-за проблем с сердцем

Певица Алла Пугачева покидает Израиль, сообщает «Комсомольская правда».

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

В середине апреля певица отпраздновала свое 74-летие в кругу семьи в Израиле и поделилась снимками в соцветях. Поклонники заметили, что фото сильно обработаны.

Кроме того, на кадрах подписчики обратили внимание на сильные мешки под глазами артистки, которые могут свидетельствовать о болезни.

«Такая отечность свидетельствует о проблемах с почками или эндокринной системой. В этом случае, я думаю, все-таки речь идет о сбое сердечно-сосудистой системы», — сказал пластический хирург Александр Вдовин.

Певица сама не раз признавалась, что у нее больное сердце. Сейчас, по словам ее окружения, она снова покинет Израиль и проведет четыре месяца в Юрмале.

В Латвии она уже забронировала себе двухэтажный особняк, который обошелся ей в 35,6 млн рублей.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин* продали дом в Грязи.

*признан иностранным агентом в РФ

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