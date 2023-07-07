Алла Пугачева покидает Израиль и отправляется в Юрмалу

О том, что Алла Борисовна с семьей покидает Израиль и отправляется в Юрмалу, сообщает "Комсомольская правда" .

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Известно, что Алла Пугачева каждое лето с семьей ездит в Юрмалу. Этот год не стал исключением.

Из-за проблем с сердцем певица плохо переносит жару в Израиле, поэтому уезжает в Прибалтику.

Примадонна будет проживать в арендованном доме, на который семье Пугачевой сделали скидку.

Так же Алла Борисовна посетит фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Информацию, о том, что Пугачева будет присутствовать на мероприятии, активно распространяют, так как билеты на фестиваль продаются плохо.

Ранее Лайма Вайкуле покинула Россию, но общение с Пугачевой сохранила. По ее словам, семья Аллы и Максима (*признан иноагентом на территории РФ) придерживается таких же взглядов о добре и зле, как и сама Лайма.

Что касается Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), он совмещает приятное с полезным. Комик запланировал на август девять концертов в Литве и Латвии.

Ранее СМИ писало о том что Пугачева не продала замок в Грязи и может вернуться в Россию