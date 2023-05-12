13 мая
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева оперативно уехала из России после похорон Валентина Юдашкина

Помощница артистки подтвердила уезд певицы из страны, сообщает "Комсомольская правда".

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

Примадонна получила немало оскорблений в свой адрес после появления на похоронах Валентина Юдашкина. В соцсетях раскритиковали ее лицо, одежду и походку.

Кроме того, негативно высказались в ее сторону Владимир Соловьев и Яна Поплавская. Помощница певицы не смогла молчать и ответила всем недоброжелателям.

Она написала, что Пугачева уже уехала из страны, а хейтерам рекомендовала успокоиться.

Позже Елена Чупракова, помощница артистки, добавила, что Пугачева уехала из России в Израиль 7 мая, на следующий день после похорон Юдашкина.

Ранее скандальный шоумен рассказал, что Пугачева остановилась у него дома и притаилась в комнате с коробками.

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