16 ноября
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Кино и ТВ

Актрису из новых "Папиных дочек" шантажируют неизвестные

Неизвестные обещают от имени Полины Денисовой заминировать ГИТИС или метро,если актриса не перечислит им млн рублей.

Сериал "Папины дочки". 2023 г.
Сериал "Папины дочки". 2023 г.
Пресс-служба телеканала СТС.

По данным источника SHOT, 19-летняя актриса и студентка ГИТИС подвергается шантажу от мошенников уже несколько дней. Помимо самой девушки, звонят и ее родителям, сообщая, что их дочь заминировала Российский институт театрального искусства.

Неизвестный преследует Денисову и в социальных сетях, пытается найти данные о ее месте жительства.

Накануне мошенники заминировали ее учебное заведение около 10 раз от имени актрисы, их условием был 1 млн рублей на номер актрисы.

Обеспокоенная Полина подала заявление в полицию для поиска пугающих неизвестных лиц и проверки.

Ранее мы рассказывали о премьере сериала.

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