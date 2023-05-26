«Верблюдоходки», Великий шелковый путь и первая женщина-водитель. Какими пейзажами богат Чуйский тракт — фотоподборка

- Чуйский тракт — первая дорога в пределах нынешних административных границ Алтайского края и Республики Алтай, получившая статус дороги государственного значения (постановление ВЦИК РСФСР от 26 мая 1922 года).
- История Чуйского тракта — неотъемлемая часть истории Алтайского края. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».
- Первой женщиной-шофером Чуйского тракта была Мария Панкова. В 1930 году она получила права и почти четверть века провела за «баранкой».
Разработка Чуйского тракта, дата фото не указана.
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Во время Великой Отечественной войны для перевозок использовали верблюдов. Зимой 1943-1944 годов из Монголии в Бийск было сделано 18 тыс. верблюдоходок. Известен случай, когда караваном из Монголии привезли 120 тонн цветного металла для фронта. Один из караванов, шедший по Чуйскому тракту, возглавлял 18-летний Герой труда Монголии Борондонгий Лувсан.
Группа шоферов «СовМонгТорга». В рамке – Мария Панкова, первая женщина-шофер на Чуйском тракте. Бийск, фото 1931 года.
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Караван верблюдов из Монголии, который проходил по Чуйскому тракту, дата фото не указана.
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Коллектив управления СДШ №6, фото 1934 года.
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