Юрий Шамков в видеоинтервью рассказал, как Барнаул «огребся славой» в водных видах спорта

Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков дал интервью проекту "Образ будущего". Он рассказал, как Барнаул "окреп" благодаря проведению международных соревнований. И заявил, что в августе 2024 года могут пройти всероссийские.