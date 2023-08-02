4 августа
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Спорт

Юные биатлонисты открывают летний сезон

29-30 июля в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва, состоялось открытое Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2009–2012 г. р.

Парад открытия соревнований.
Парад открытия соревнований.
Фото предоставлено Федерацией биатлона.

Эти соревнования собрали рекордное количество участников, 130 юных биатлонистов из 9 команд, представители не только Алтайского края, но и Новосибирской области, Республики Алтай.

Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 Дж.

Главным событием стал приезд самого известного биатлониста СССР и России, заслуженного мастера спорта, четырех кратного олимпийского чемпиона, лучшего Биатлониста ХХ века Тихонова Александра Ивановича.

Так же посетили соревнования, Министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, председатель краевой федерации биатлона заслуженный мастер спорта олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников, председатель попечительского совета краевой федерации биатлона Анатолий Ефимович Гиганов.

В первый день соревнований, 29 июля, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь показали хорошую физическую подготовку.

30 июля состоялся самый интересный вид программы — масстарт. Это новый вид дисциплины биатлона, который был проведен впервые в программе детских соревнований на территории Алтайского края.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками и медалями,

Тихонов Александр Иванович наградил победителей ценными призами.

Специальных призов от Локтева Сергея Александровича председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» были удостоены участники соревнований занявшие с 1 по 3 места.

Победителями в своих возрастных группах стали:

Спринт

13-14 лет: Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона),
тренер Сергей Ковалев.

Юноши 11-12 лет: Тенешев Тимофей (МАУ Спорт Заринск),
тренер Дарья Мурзина.

13-14 лет: Лощинина Алиса (Бийский район спорт школа Олимпиец),
тренер Лилия Кокорина.

Девушки 11-12 лет: Бабушкина Вероника (Бердск СШ Восток),
тренер Яна Гринева.

Масстарт

Юноши 11-12 лет: Токарев Макар (Барнаульская федерация биатлона),
тренер Андрей Угаров.

13-14 лет: Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона),
тренер Сергей Ковалев.

Девушки 11-12 лет: Бабушкина Вероника (Бердск СШ Восток),
тренер Яна Гринева.

Девушки 13-14 лет: Лопатина Елена (МАУ Спорт Заринск),
тренер Наталья Маркедонова.

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований:

Министерству спорта Алтайского края, Краевой федерации биатлона Алтайского края, Локтеву Сергею Александровичу — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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