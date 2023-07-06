8 июля
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Спорт

Впервые в Барнауле пройдет масштабный женский турнир по пляжному волейболу «Кубок открытых бассейнов «Пляж» 2023»

В Барнауле 7-9 июля на территории Парка спорта Алексея Смертина, а именно комплекс открытых бассейнов «Пляж», ул.Энтузиастов 12В, пройдет впервые масштабный женский турнир по пляжному волейболу.

В Барнаул пройдёт женский турнир по пляжному волейболу «Кубок открытых бассейнов «Пляж» 2023».
В Барнаул пройдёт женский турнир по пляжному волейболу «Кубок открытых бассейнов «Пляж» 2023».
Источник: Парк спорта.

Призовой фонд 160 000 рублей.

На турнире сразятся 32 команды из г. Санкт-Петербурга, г. Екатеринурга, Новосибирской области, Свердловской области, Кемеровской области и г. Барнаула.

Лето, солнце, песок и пляжных женский волейбол Вас ждет 7-9 июня в комплексе открытых бассейнов «Пляж».

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