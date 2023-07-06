8 июля
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Спорт

В Заринске впервые проведут забег «Прочный сплав»

В Заринске проведут забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав». Его организаторами выступают администрация города и благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнер Группы НЛМК.

В Заринске впервые проведут забег «Прочный сплав».
В Заринске впервые проведут забег «Прочный сплав».
Источник: компания «Алтай-Кокс».

Спортивный марафон посвящен Дню металлурга и Дню города. Забег стартует 15 июля в 10:00 по адресу: пр. Строителей, 6 (площадь спортивного комплекса «Олимп»). К участию приглашают жителей Заринска, Алтайского края и соседних регионов. Организаторы предлагают широкую линейку дистанций — 3, 6 и 9 км. Предусмотрены и детские забеги на 400 и 800 метров (допускаются участники в возрасте от 7 до 14 лет).

Забег «Прочный сплав» — это около 350 индивидуальных и 10 командных слотов. Побороться за главный приз смогут команды из 5 человек — обязательное условие в их составе должна быть девушка. Каждый участник получит памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража.

Команде-победителю вручат сертификат на 100 000 рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары.

Пройти регистрацию на забег «Прочный сплав» можно здесь.

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