Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку барнаульской саблистке

Украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке из Барнаула Анне Смирновой после окончания поединка на чемпионате мира по фехтованию 27 июля.

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Матч с барнаульской спортсменкой прошел спокойно, украинка ожидаемо превзошла ее со счет 15:7.

Однако когда Смирнова подошла пожать руку - наткнулась на саблю. Украинка выдвинула протест, что-то сказала сопернице и ушла.

Судьи час продержали Смирнову на дорожке.

В итоге международной федерации не стали пересматривать исход встречи, но сняли Харлан с турнира и дисквалифицировали на срок до двух месяцев.

Дело в том, что украинка грубо нарушила правила FIE. Согласно п. 122, перед началом каждой схватки противники обязаны отсалютовать друг другу, арбитрам и болельщикам. Пока данные действия не повторятся, поединок считается незаконченным.

Ранее СМИ выяснили, какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе.