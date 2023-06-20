Турнир по силовому экстриму пройдет в Барнауле

Турнир проведут 24 июня в Изумрудном парке. Мероприятие начнется в 13:00. Ведущим станет российский спортсмен Михаил Кокляев.
Кокляев — восьмикратный чемпион по тяжелой атлетике, абсолютный рекордсмен России по становой тяге и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.
Для участия в турнире необходимо предварительно подать заявку. Финальный этап соревнований пройдет летом в Москве.
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