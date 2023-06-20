22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Турнир по силовому экстриму пройдет в Барнауле

В Барнауле состоятся соревнования по силовому экстриму, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Турнир проведут 24 июня в Изумрудном парке. Мероприятие начнется в 13:00. Ведущим станет российский спортсмен Михаил Кокляев.

Кокляев — восьмикратный чемпион по тяжелой атлетике, абсолютный рекордсмен России по становой тяге и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

Для участия в турнире необходимо предварительно подать заявку. Финальный этап соревнований пройдет летом в Москве.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие футбольные секции можно предложить ребенку в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость