Состояние Романа Костомарова улучшилось

Спортсмен уже может садиться самостоятельно и продолжает восстанавливать мышцы.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

Напомним, что 7 апреля Костомарова начали готовить к протезированию. Уже тогда отмечали, что спортсмену с каждым днем становится все лучше.

Ранее спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.