Сбер отправит победителя Зелёного Марафона на «Манжерок»

В этом году Зелёный Марафон пройдёт 20 мая – к забегам присоединится больше 100 тысяч человек по всей стране. В Барнауле атлеты-любители и профессионалы также смогут выйти на старты в парке «Изумрудный» . Площадки марафона разместятся вокруг пруда.

Занявшим первые места в основном забеге на 4,2 км среди мужчин и женщин достанутся сертификаты на проживание для двоих в новом пятизвёздочном отеле премиум-класса всесезонного курорта «Манжерок».

В программе Зелёного Марафона также детские забеги, скандинавская ходьба и инклюзивные старты. Сопровождать спортивную часть мероприятия будет обширная программа с мастер-классами, лекциями и развлечениями. Например, дети смогут сделать цветы из картонных ячеек, смастерить эко-игрушку или воздушного змея. Взрослых и маленьких посетителей ждут на эколекциях, мастер-классах по песочной терапии и т. д.

Марафон стартует в 10:00. В течение часа будет проходить регистрация участников на забеги и выдача стартовых номеров. Параллельно начнут свою работу площадки с активностями. В 11:00 начнётся официальная церемония открытия, после которой стартуют забеги.

Артём Пастухов,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

В этом году Зелёный Марафон проходит уже в 10-й раз – по всей стране в один день на старты выйдут жители сразу 60-ти городов. Но наш проект – далеко не только спортивное состязание, а настоящий семейный праздник, на котором все смогут найти интересное для себя занятие. Я с удовольствием приглашаю всех горожан присоединиться к нам в ближайшую субботу в парке «Изумрудный» — поучаствовать в забегах, поболеть за своих спортсменов или просто весело и с пользой провести время.

Зелёный Марафон впервые пройдёт и в соседней Республике Алтай. Местом для забегов выбран район сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина. Здесь организованы основная дистанция на 4,2 км, детский и инклюзивный забеги и скандинавская ходьба. Сопровождать забеги, как и в Барнауле, будет насыщенная программа.

Программа и схема забега размещены на официальном сайте Зелёного Марафона.