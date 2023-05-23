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Спорт

Роналду заявил о желании досрочно покинуть клуб "Аль-Наср"

Известный футболист Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с арабским футбольным клубом, сообщает ТАСС.

Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
FRANCK ROBICHON/EPA/SHUTTERSTOCK.

Спортсмену не понравилась инфраструктура Саудовской Аравии, которая, по его словам, далека от современного общества.

Окружение футболиста говорит об этой ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

К слову, если футболист покинет клуб без уважительной причины до окончания контракта, то ему придется выплатить компенсацию.

Кроме того, регламент предусматривает введение персональных санкций в отношении игрока.

Где хочет продолжать свою карьеру футболист — неизвестно. Но один вариант у него точно есть: барнаульский "АЛТАЙ-ТЕНТ" пригласил игрока к себе еще в ноябре 2022 года.

Ранее Роналду первым в истории нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира.

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