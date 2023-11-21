Разразился скандал между великими спортсменками после "первенства ЖЭКа" по фигурному катанию

После этого тренер сборной России Елена Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве, указывает Газета.Ru.

На реплику отреагировала Роднина.

По ее словам, она успешно работала тренером в США 12 лет, пишет Sport24. И говорить о какой-то нереализованности, по меньшей мере, странно.

Роднина отказалась обсуждать Чайковскую.

Ранее олимпийская чемпионка назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой. По мнению Родниной, "надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи, про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться". Роднина уверена — необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг.