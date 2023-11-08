Олимпийская чемпионка назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой

По мнению Родниной, "надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи, про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться", цитирует депутата sport24.ru.

Роднина уверена — необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг.

Очередное заседание по допинг-делу состоится 9–10 ноября, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Камила Валиева на чемпионате страны в декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно на следующий день после победы российской сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го.

Камилу Валиеву лишили золотой медали, хотя РУСАДА признало, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях. Тогда она впервые в истории игра выполнила четверной прыжок.

Между тем свиньями назвала членов олимпийского комитета тренер Тарасова. Также тренер объяснила уникальность молодой российской фигуристки Камилы Валиевой.