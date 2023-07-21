На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов

Правительство Волгоградской области решило подать в суд на Елену Исинбаеву из-за неоплаченных долгов за парковку. Данное событие совпало с недавним скандалом, в который попала известная олимпийская чемпионка.

Правительство Волгоградской области подало иск к Елене Исинбаевой из-за двух парковочных мест, занимающих 40 квадратных метров. Эти места принадлежат спортсменке, однако земельный участок, на котором находится парковка, является собственностью муниципалитета Волгограда.

Владельцы парковочных мест обязаны заключать договор и оплачивать аренду, но Елена, кажется, об этом забыла. С 2019 года Исинбаева не подписывала необходимые документы и не переводила арендную плату властям. В результате у неё образовался долг на 27 400 рублей.

Недавно испанское издание El Digital Sur опубликовало информацию о том, что спортсменка проживает на Канарских островах и владеет домом площадью около 200 квадратных метров.

Спустя некоторое время, Елена Исинбаева решила поделиться своим мнением в социальных сетях. Она называет себя "миролюбивым человеком" и уточняет, что ее воинское звание является "формальным" и было присвоено за выступление в составе ЦСКА. Это вызвало критику в адрес спортсменки, а глава Дагестана Сергей Меликов приказал переименовать легкоатлетический стадион в Махачкале, который был назван в честь Исинбаевой, пишет Telegram-канал BAZA.