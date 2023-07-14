Лимонов как в воду глядел. На Алтае пройдут олимпийские соревнования по гребному слалому

Кубок сильнейших
Состязания под названием «Кубок сильнейших» пройдут на пороге «Буревестник». В них будут участвовать спортсмены из 20 субъектов РФ, а также шести зарубежных стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Индии и Ирана.
Сергей Папуш,
президент федерации гребного слалома в России:
Мы всех очень ждем, уверены, что соревнования пройдут на высоком уровне, вчера прошло заседание оргкомитета в правительстве республики, поэтому все на — Алтай! Здесь гребной слалом предстает в чистом первозданном виде. Соревнования начались с горных рек и только потом появились искусственные каналы. Лучшего места, чем Алтай, наверное, трудно придумать.
К слову, искусственных каналов для гребного слалома в России до недавних пор не было. Строительство первого такого объекта в стране недавно завершилось в поселке Богородское в Московской области.
Зачем понадобился искусственный канал
Искусственный комплекс состоит из двух каналов: длинный соревновательный и короткий тренировочный. Сейчас оформляются документы по его вводу в эксплуатацию. Необходимость подобных объектов объяснил Сергей Папуш.
По его словам, необходим определенный уровень воды, должны быть безопасные камни, а также технически удобные препятствия. Как правило, русло делается из бетона, после чего туда нагнетается вода с помощью насоса.
Кроме того, Олимпийские игры проводятся в крупных мегаполисах, а горные реки встречаются в местности, где нет вокзалов, аэропортов и гостиниц. Первый такой канал появился 50 лет назад в Германии. Сейчас они есть в Лондоне, Токио, Рио-де-Жанейро, Париже.
С Алтая все равно не уйти
Несмотря на это, спортсмены по-прежнему охотно тренируются на реках. Как рассказала участница Олимпийских игр, победитель и призер международных и российских соревнований Алсу Миназова, на реках много всяких неожиданностей: меняется уровень воды, направление, поток, скорость и другие параметры.
На искусственном канале все понятно, там струя плюс-минус всегда одинаковая и уровень воды тоже, однако на реках по-другому все. По словам Алсу, ей безумно понравился порог «Буревестник», поскольку там много разных интересных элементов и участков различных уровней сложности.
Алсу Миназова,
олимпийская спортсменка:
Конечно, сейчас нет возможности выступать на европейских соревнованиях, кубках мира. Это очень грустно — наблюдать в онлайне все эти соревнования, которые проходят без нашего участия, но в то же время я безумно рада и горжусь тем, что у нас есть возможность организовывать, проводить и участвовать на международных соревнованиях у себя на родине.
Шесть дисциплин, включая новые
Как рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов, соревнования на Алтае пройдут по олимпийской программе. Олимпийских дисциплин в гребном слаломе шесть.
Раньше их было четыре, но с текущего олимпийского цикла введены еще две: каноэ мужское и женское, байдарка мужская и женская. Новой дисциплиной стал каяк-кросс — также мужской и женский. В ходе этого кросса четыре спортсмена стартуют одновременно. Задача — прийти на финиш первым.
Максим Образцов,
тренер сборной РФ:
Начиная с прошлого года, мы немножко поменяли свою стратегию подготовки и сосредоточились на более молодом поколении. Учитывая, что Олимпийские игры были и остаются под вопросом, большая часть сборной - это молодые ребята от 16 до 27 лет, ну и, естественно, наши основные титулованные спортсмены — сильнейшие участники олимпийских игр.
— Что делать? А очень просто, нужно уйти самим, создать какие-нибудь Алтайские игры и вырастить их в мирового масштаба соревнования. Сколько можно пресмыкаться, доказывать, оправдываться! Молчаливо и хмуро с достоинством уйти, как подобает северным могучим людям...
Э.В. Лимонов.