22 июля
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Спорт

Летний биатлон

20 июля 2023 г. на лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 Дж.

На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 13-14лет и 9-12 лет.

Спортсмены 13-14-летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на 4 рубежах, 2 рубежа из положения «Лежа» и 2 рубежа из положения «Стоя».

Спортсмены 9-12 летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на 3 рубежах из стрельба положения «Лежа».

На старт вышли биатлонисты из Спортивных школ Бийского района и Алтайских районов, а так же воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» — всего 45 участников.

Призовой фонд, для победителей и призеров учредила семья Екатерины и Виктора Линьковых и магазин спортивных товаров «Чемпион».

На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
На лыжной базе АлтГПУ состоялся открытый чемпионат г. Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста.
Фото предоставлено БПЗ.

Результаты:

Возрастная группа 14-13 лет юноши.

  • 1 место Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
  • 2 место Вашурин Иван — СШ Бийский район.
  • 3 место Самойлов Артем — СШ Алтайское.

Возрастная группа 14-13 лет девушки.

  • 1 место Лощинина Алиса — СШ Бийский район.
  • 2 место Даньшина Диана — СШ Бийский район.
  • 3 место Рассказова Полина — СШ Бийский район.

Возрастная группа 12-9 лет юноши.

  • 1 место Даньшин Константин — СШ Бийский район.
  • 2 место Егоров Тихон — ГСОО «БФБ».
  • 3 место Пьянков Михаил — СШ Бийский район.

Возрастная группа 12-9 лет девушки.

  • 1 место Губарева Регина — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
  • 2 место Смирнова Анастасия — СШ Бийский район.
  • 3 место Литвинова Арина — СШ Алтайское.

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований:

Сергею Александровичу председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу директору магазина «Чемпион», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.

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