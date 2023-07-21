Летний биатлон

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 13-14лет и 9-12 лет.
Спортсмены 13-14-летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на 4 рубежах, 2 рубежа из положения «Лежа» и 2 рубежа из положения «Стоя».
Спортсмены 9-12 летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на 3 рубежах из стрельба положения «Лежа».
На старт вышли биатлонисты из Спортивных школ Бийского района и Алтайских районов, а так же воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» — всего 45 участников.
Призовой фонд, для победителей и призеров учредила семья Екатерины и Виктора Линьковых и магазин спортивных товаров «Чемпион».
Результаты:
Возрастная группа 14-13 лет юноши.
- 1 место Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
- 2 место Вашурин Иван — СШ Бийский район.
- 3 место Самойлов Артем — СШ Алтайское.
Возрастная группа 14-13 лет девушки.
- 1 место Лощинина Алиса — СШ Бийский район.
- 2 место Даньшина Диана — СШ Бийский район.
- 3 место Рассказова Полина — СШ Бийский район.
Возрастная группа 12-9 лет юноши.
- 1 место Даньшин Константин — СШ Бийский район.
- 2 место Егоров Тихон — ГСОО «БФБ».
- 3 место Пьянков Михаил — СШ Бийский район.
Возрастная группа 12-9 лет девушки.
- 1 место Губарева Регина — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
- 2 место Смирнова Анастасия — СШ Бийский район.
- 3 место Литвинова Арина — СШ Алтайское.
Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований:
Сергею Александровичу председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу директору магазина «Чемпион», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.