5 июля
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Спорт

Летний биатлон

2 июля 2023 г. на лыжной базе АлтГПУ состоялось открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста. Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 ДЖ.

Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Фото предоставлено Федерацией биатлона.

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 14-13 лет и 12-10 лет.

  • Спортсмены 14–13-летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на 4 рубежах, 2 рубежа из положения «Лежа» и 2 рубежа из положения «Стоя».
  • Спортсмены 12–10-летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на 3 рубежах из положения «Лежа».

На старт вышли биатлонисты из г. Заринск представители МАУ Спорт и воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» всего 42 участника.

Результаты:

Возрастная группа 14-13 лет юноши.

1 место Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
2 место Пацуков Ростислав — МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Иванов Семен — МАУ Спорт г. Заринск.

Возрастная группа 14-13 лет девушки.

1 место Лопатина Елена — МАУ Спорт г. Заринск.
2 место Бражникова Диана — МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Гридунова Татьяна — МАУ Спорт г. Заринск.

Возрастная группа 12-10 лет юноши.

1 место Тенешев Тимофей — МАУ Спорт г. Заринск.
2 место Токарев Макар — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
3 место Кузьмин Виталий — МАУ Спорт г. Заринск.

Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Фото предоставлено Федерацией биатлона.

Возрастная группа 12-10 лет девушки.

1 место Губарева Регина - ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
2 место Кривенкова Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Григорьева Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.

Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Открытое первенство г. Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек младшего возраста.
Фото предоставлено Федерацией биатлона.

Организаторы соревнований АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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